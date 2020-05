Polícia Civil prende comerciante com material para produção de cerol em Ubá

Agentes da Polícia Civil de Minas Gerais cumpriram mandado de busca e apreensão nesta segunda, 18/05, em fábrica localizada no Bairro Triângulo, prenderam o autor e apreenderam o material. Multa pode chegar a R$179 mil.



A operação recebeu o nome de "A Vida por um Fio", e tem a finalidade de combater a venda, produção e uso de linhas cortantes em Ubá. Segundo a assessoria da Polícia Civil, foram apreendidos insumos para a fabricação e armazenamento do cerol, como sacos de pó abrasivo, cola, frascos de envasamento, funis e linhas cortantes.

O Delegado Regional Diego Candian Alves ressaltou que soltar e comercializar pipas, papagaios e linhas, não é crime, mas a partir do momento que as linhas utilizadas são cortantes, chilenas, ou cerol, se torna crime, com previsão de multa. Os dados estão no artigo 7º, inciso IX, da lei 8.137, de 1990.



(FONTE: Assessoria de Comunicação da Polícia Civil de Minas Gerais)