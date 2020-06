Professores criam projeto gratuito para estudantes da rede estadual

Professores ubaense, preocupados com o momento da educação em tempos de pandemia, criaram uma forma de ajudar os estudantes da rede estadual.

Eles se uniram e fizeram uma canal onde disponibilizam aulas teóricas gratuitas, com conteúdo do ensino médio, e aulas com resoluções das atividades do Plano de Ensino Tutorado (PET), material de estudo disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais.



Os interessados podem se inscrever AQUI, e podem também acessar através das redes sociais: Instagram, Twitter e Facebook.