Suspeitos de latrocínio são presos um ano após o assassinato em Tocantins

Quatro pessoas foram presas na cidade de Tocantins, após investigação que aponta para a participação delas em roubo seguido de morte acontecido no ano passado, quando o proprietário de um posto de gasolina da cidade foi assassinado.

Agentes da Polícia Civil de Minas Gerais foram os responsáveis pela prisão de três homens e uma mulher, suspeitos do latrocínio realizado no dia 11 de março de 2019. O crime aconteceu no centro da cidade, após o dono do posto, de 69 anos, ter sido abordado antes de entrar em banco, com um malote contendo aproximadamente 120 mil reais. A vítima teria reagido ao assalto e fora atingida com disparos de armas de fogo, que causaram a sua morte.

Segundo dados oficiais, os mandados de prisão foram divididos em três dias, dois sendo cumpridos na segunda (01), um da terça (02) e o último na quarta-feira, dia 03. A Polícia Civil ainda conseguiu recuperar a quantia de 20 mil reais, supostamente restante do crime.