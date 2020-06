Prefeitura de Ubá declara luto oficial pela morte de Narciso Michelli

O Prefeito Edson Teixeira Filho decretou Luto Oficial de 3 dias no Município em razão do falecimento do Ex-prefeito de Ubá, Narciso Paulo Michelli, ocorrido na tarde do último domingo (07/06). Conforme o Decreto nº 6.403, de Luto Oficial, em todas as repartições públicas municipais, as bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Ubá deverão ser hasteadas em meio mastro. Narciso Paulo Michelli tinha 87 anos e lutava, há 15 anos, contra um aneurisma.

Nascido na cidade de Bicas- MG, em 20 de janeiro 1933, Narciso Michelli, realizou seus estudos primários na Escola Isolada de Águas Claras, em São José do Rio Preto – SP. Posteriormente, já residindo em Ubá, cursou o ginasial secundário na Escola Estadual Raul Soares, concluindo sua formação na cidade de Juiz de Fora quando se graduou cirurgião-dentista após cursar a Faculdade de Farmácia e Odontologia.

Dono de uma respeitável carreira política atuou como membro do poder legislativo municipal e estadual e como chefe do poder executivo municipal.

Exerceu a função de vereador na cidade de Ubá por três legislaturas: 1955/1958; 1959/1962 e 1964/1966. No cargo prefeito municipal, também por três mandatos, governou a cidade de Ubá entre os anos de: 1967/1970; 1973/1976 e 1997/2000.

Elegeu-se deputado estadual em duas ocasiões, sendo a primeira delas no ano de 1978, para a legislatura de 1979/1983 e, posteriormente, para a legislatura de 1987/1991.

Narciso foi também diretor da Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (Beprem) e diretor financeiro do Credireal. Aposentou-se, no final do ano de 2001, com o fim de seu terceiro mandato de Prefeito Municipal de Ubá – MG.

Com informações de Assessoria de Comunicação da PMU