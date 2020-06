Campanha emergencial da LBV entregará mais de 15 mil cobertores a famílias mais vulneráveis

A Legião da Boa Vontade iniciou mais uma campanha solidária DIGA SIM! A iniciativa, de caráter emergencial, visa a manutenção dos serviços e programas sócio educacionais da LBV e, mediante os recursos, fará a entrega de cobertores a famílias em vulnerabilidade social que sofrem com as baixas temperaturas em várias cidades brasileiras. Neste ano, a meta é entregar 15.400 cobertores no Distrito Federal e em cidades de Goiás, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de São Paulo.

A campanha também dá continuidade às ações que vêm sendo realizadas junto ao seu time solidário de colaboradores, em combate aos efeitos da pandemia da Covid-19. A Instituição está doando cestas de alimentos e kits de materiais de limpeza e de higiene a pessoas em risco social e alimentar, nas cinco regiões brasileiras, contribuindo no combate à fome e criando condições para que esse público possa enfrentar esse momento de forma digna e melhor.

Dessa forma, além do transformador trabalho que a LBV realiza diariamente em suas escolas, lares para idosos e centros comunitários, ela mobiliza mais uma vez a sociedade nessa ação solidária em favor de tantas famílias que sofrem com os extremos climáticos. Assim, é possível contribuir para a redução dos problemas sociais e levar a Esperança a essas populações.

Vale ressaltar que as entregas ocorrem de forma organizada para evitar aglomerações, respeitando o distanciamento de 1,5m entre as pessoas com o uso de máscaras, de luvas e de álcool em gel 70%, como recomendam os órgãos oficiais de saúde para prevenir qualquer contágio pelo novo coronavírus.

A Solidariedade não pode parar

Para que mais famílias recebam a ajuda necessária neste momento desafiador, a LBV precisa da sua ajuda! Por isso, quando a LBV chamar, atenda com o coração, DIGA SIM! Para colaborar, acesse o site lbv.org.br. A doação é simples, rápida e segura. Acompanhe as ações da LBV no endereço @LBVBrasil no Facebook e no Instagram.